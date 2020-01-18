Джабаров назвал провокацией жалобу Киева и Тбилиси на действия РФ в Азовском море

Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров назвал обвинения Украины и Грузии в адрес России о якобы нарушениях международных норм в Азовском море провокацией.

«Мы ничего не нарушаем и готовы это доказать в любой инстанции. Это – провокация», – заявил он РИА Новости.

Джабаров удивился неуместному участию в обвинении Грузии, которая не имеет к Азовскому морю никакого отношения.

«Азовское море – это внутреннее море Украины и России. При чем здесь Грузия – непонятно», – удивился Джабаров.

Сенатор предположил, что Украина и Грузия провоцируют Россию, так как не могут смириться с возведением Крымского моста. Джабаров обратил внимание, что стратегия национальной безопасности Украины предполагает снижение напряженности в отношениях с РФ, чему Киев своим поведением абсолютно противоречит.

Ранее Киев и Тбилиси обратились в Международную морскую организацию, обвиняя РФ в препятствовании поисково-спасательным операциям в водах Черного и Азовского морей.