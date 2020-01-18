Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Путин пообещал открыть центр памяти, посвященный Великой Отечественной войне

Путин пообещал открыть центр памяти, посвященный Великой Отечественной войне

 Путин назвал моральными уродами противников поддержки семей с детьми

Путин назвал моральными уродами противников поддержки семей с детьми
Аваков стал самым высокооплачиваемым чиновником Украины в 2019 году

Аваков стал самым высокооплачиваемым чиновником Украины в 2019 году

 Грузия и Украина жалуются на действия России в Черном море

Грузия и Украина жалуются на действия России в Черном море
Черные ящики со сбитого в Иране «Боинга» отправят на Украину

Черные ящики со сбитого в Иране «Боинга» отправят на Украину

 Более ста американских солдат погибли от ракетного обстрела Ираном военной базы в Ираке

Более ста американских солдат погибли от ракетного обстрела Ираном военной базы в Ираке
Путин пообещал открыть центр памяти, посвященный Великой Отечественной войне

Путин пообещал открыть центр памяти, посвященный Великой Отечественной войне

 Путин назвал моральными уродами противников поддержки семей с детьми

Путин назвал моральными уродами противников поддержки семей с детьми
Аваков стал самым высокооплачиваемым чиновником Украины в 2019 году

Аваков стал самым высокооплачиваемым чиновником Украины в 2019 году

 Грузия и Украина жалуются на действия России в Черном море

Грузия и Украина жалуются на действия России в Черном море
Черные ящики со сбитого в Иране «Боинга» отправят на Украину

Черные ящики со сбитого в Иране «Боинга» отправят на Украину

 Более ста американских солдат погибли от ракетного обстрела Ираном военной базы в Ираке

Более ста американских солдат погибли от ракетного обстрела Ираном военной базы в Ираке
15:16   18 Января 2020
Россия

Джабаров назвал провокацией жалобу Киева и Тбилиси на действия РФ в Азовском море

Джабаров назвал провокацией жалобу Киева и Тбилиси на действия РФ в Азовском море

Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров назвал обвинения Украины и Грузии в адрес России о якобы нарушениях международных норм в Азовском море провокацией. 

«Мы ничего не нарушаем и готовы это доказать в любой инстанции. Это – провокация», – заявил он РИА Новости.

Джабаров удивился неуместному участию в обвинении Грузии, которая не имеет к Азовскому морю никакого отношения.

«Азовское море – это внутреннее море Украины и России. При чем здесь Грузия – непонятно», – удивился Джабаров.

Сенатор предположил, что Украина и Грузия провоцируют Россию, так как не могут смириться с возведением Крымского моста. Джабаров обратил внимание, что стратегия национальной безопасности Украины предполагает снижение напряженности в отношениях с РФ, чему Киев своим поведением абсолютно противоречит.

Ранее Киев и Тбилиси обратились в Международную морскую организацию, обвиняя РФ в препятствовании поисково-спасательным операциям в водах Черного и Азовского морей.

 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Алина Бранцевич
#россия #украина #грузия #черное море #джабаров #азовское море

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...