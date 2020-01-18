Российский лыжник Большунов одержал победу на Кубке мира в Чехии

Спортсмен Александр Большунов победил в лыжной гонке в свободном стиле на Кубке мира, проходящем в чешском Нове-Место.

Россиянин прошел дистанцию с раздельным стартом за 33 минуты и 45 секунд. Всего на 24,3 секунды отстал от Большунова финн Ийво Нисканен, а третьим к старту пришел норвержец Шур Рете. Четвертое место занял другой россиянин, Андрей Мельниченко, пришедший к старту за 33 минуты и 54 секунды.

5 января российские лыжники Александр Большунов и Сергей Устюгов взяли золотую и серебряную медали в многодневной гонке «Тур де ски», прошедшей в итальянском городе Валь-ди-Фьемме. В женском соревновании на первое место вышла норвежская спортсменка Тереза Йохауг.

Ранее сообщалось, что олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова вернулась к тренировкам, хотя чуть более месяца назад спортсменка заявила, что уходит из профессионального спорта. Загитова не поехала на чемпионат России в Красноярске, из-за чего не попала на Чемпионат Европы.