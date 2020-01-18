Трампа в Сенате будут защищать адвокаты Билла Клинтона

Президента США Дональда Трампа в Сенате Конгресса будут защищать те же адвокаты, что защищали 42-го американского президента Билла Клинтона, сообщает ВВС.

24 сентября Конгресс начал процедуру импичмента Трапма после телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которого Трамп призывал Киев начать расследование уголовного дела главного соперника Трампа на выборах 2020 года Джозефа Байдена, чтобы избраться на второй срок. Трампу предъявляют злоупотребление властью и препятствование работе Конгресса.

В 1998 году Клинтона обвиняли в сексуальных домогательствах к Монике Левински. А Зеленского пресса окрестила «Моникой Зеленски», намекая, что он, как и Левински в свое время, стал причиной крупного скандала в политике США.

Кроме Кена Старра и Роберта Рэя – защитников Клинтона – интересы Трампа в Сенате будут также защищать адвокаты Алан Дершовиц, Пэт Чиполлоне и Джей Секулоу.