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14:47   18 Января 2020
Весь мир

Глава Louis Vuitton стал богатейшим человеком мира по версии Forbes

Глава Louis Vuitton стал богатейшим человеком мира по версии Forbes

Возглавляющий французскую транснациональную компанию «Moet Hennessy — Louis Vuitton» Бернар Арно занял первую строчку в рейтинге богатейших людей мира, сместив строчкой ниже главу Amazon Джеффа Безоса.

Прорыв Арно связан с существенным подорожанием акций его компании, «взлетевших» на 0,7%, сообщает Forbes. На такой же процент подешевели акции Amazon, в следствии чего Безос потерял 760 миллионов долларов.

Состояние Арно на сегодняшний день исчисляется 117 миллиардами долларов, у Безоса же 115,6 миллиардов. Ранее журналисты предполагали, что после падения котировок Amazon место первого богача мира Безос может уступить Биллу Гейтсу.

Глава Louis Vuitton стал богатейшим человеком мира по версии Forbes

Напомним, в конце декабря журнал перечислил разбогатевших за 2019 год российских миллиардеров. Первое место в рейтинге занял совладелец «Норникеля» Владимир Потанин, заработавший около восьми миллиардов долларов за год. На втором месте оказался совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон, получивший примерно шесть миллиардов долларов в 2019 году, а третье место занял глава ЛУКОЙЛ Вагит Алекперов с годовым приростом капитала в 5,3 миллиардов.

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Автор: Тимофей Булочкин
#политика #новости #общество #весь мир

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