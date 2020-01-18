Глава Louis Vuitton стал богатейшим человеком мира по версии Forbes

Возглавляющий французскую транснациональную компанию «Moet Hennessy — Louis Vuitton» Бернар Арно занял первую строчку в рейтинге богатейших людей мира, сместив строчкой ниже главу Amazon Джеффа Безоса.

Прорыв Арно связан с существенным подорожанием акций его компании, «взлетевших» на 0,7%, сообщает Forbes. На такой же процент подешевели акции Amazon, в следствии чего Безос потерял 760 миллионов долларов.

Состояние Арно на сегодняшний день исчисляется 117 миллиардами долларов, у Безоса же 115,6 миллиардов. Ранее журналисты предполагали, что после падения котировок Amazon место первого богача мира Безос может уступить Биллу Гейтсу.

Напомним, в конце декабря журнал перечислил разбогатевших за 2019 год российских миллиардеров. Первое место в рейтинге занял совладелец «Норникеля» Владимир Потанин, заработавший около восьми миллиардов долларов за год. На втором месте оказался совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон, получивший примерно шесть миллиардов долларов в 2019 году, а третье место занял глава ЛУКОЙЛ Вагит Алекперов с годовым приростом капитала в 5,3 миллиардов.