Казаки Севастополя и Крыма создадут Черноморское войско

Казаки Севастополя и Крыма создадут единое Черноморское войско. Решение было принято на большом учредительном казачьем круге в Симферополе.

«Крым и город Севастополь — это стратегические рубежи нашей страны. И формирование самостоятельного Черноморского казачьего войска — это важнейшее историческое событие, я считаю, для нашей страны», – заявил атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда.

Объединение двух крупнейших казачеств поддержали главы Севастополя и Крыма. Временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев отметил, что создание Черноморского войска – это новый импульс для развития казачьего движения. По поручению президента России Владимира Путина в настоящее время разрабатываются новые меры поддержки этого движения.

Глава Республики Крым Сергей Аксенов обратил внимание, что именно казаки первыми пришли на помощь жителям полуострова в 2014 году. В курортный сезон казачество активно помогает региону с точки зрения общественного порядка.