Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Путин пообещал открыть центр памяти, посвященный Великой Отечественной войне

Путин пообещал открыть центр памяти, посвященный Великой Отечественной войне

 Путин назвал моральными уродами противников поддержки семей с детьми

Путин назвал моральными уродами противников поддержки семей с детьми
Аваков стал самым высокооплачиваемым чиновником Украины в 2019 году

Аваков стал самым высокооплачиваемым чиновником Украины в 2019 году

 Грузия и Украина жалуются на действия России в Черном море

Грузия и Украина жалуются на действия России в Черном море
Черные ящики со сбитого в Иране «Боинга» отправят на Украину

Черные ящики со сбитого в Иране «Боинга» отправят на Украину

 Более ста американских солдат погибли от ракетного обстрела Ираном военной базы в Ираке

Более ста американских солдат погибли от ракетного обстрела Ираном военной базы в Ираке
Путин пообещал открыть центр памяти, посвященный Великой Отечественной войне

Путин пообещал открыть центр памяти, посвященный Великой Отечественной войне

 Путин назвал моральными уродами противников поддержки семей с детьми

Путин назвал моральными уродами противников поддержки семей с детьми
Аваков стал самым высокооплачиваемым чиновником Украины в 2019 году

Аваков стал самым высокооплачиваемым чиновником Украины в 2019 году

 Грузия и Украина жалуются на действия России в Черном море

Грузия и Украина жалуются на действия России в Черном море
Черные ящики со сбитого в Иране «Боинга» отправят на Украину

Черные ящики со сбитого в Иране «Боинга» отправят на Украину

 Более ста американских солдат погибли от ракетного обстрела Ираном военной базы в Ираке

Более ста американских солдат погибли от ракетного обстрела Ираном военной базы в Ираке
14:35   18 Января 2020
Россия

Жители Донбасса признались, что мечтают вносить посильный вклад в развитие Русского мира

Жители Донбасса признались, что мечтают вносить посильный вклад в развитие Русского мира

Мечта каждого жителя Донбасса – сделать регион полноправным субъектом РФ, однако этому мешает международная обстановка. Об этом рассказал председатель Народного Совета самопровозглашенной Донецкой народной республики Владимир Бидевка.

«Конечно же, мечта каждого жителя Донбасса – это то, чтобы наша республика стала полноправным субъектом Российской Федерации, но мы понимаем непростую международную обстановку, мы понимаем геополитическую обстановку, мы понимаем, что для этого еще очень много нужно сделать. В том числе нужно развивать экономику нашей республики, чтобы не быть нахлебниками, а вносить свой посильный вклад в развитие Русского мира», — сказал Бидевка во время визита в Крым.

По мнению депутата, жители Луганской народной республики придерживаются такого же мнения.

9 декабря 2019 года лидеры России, Украины, Германии и Франции провели переговоры в «норманском форматете», по результатам которых решили продлить особый статус Донбасса, придерживаться формулы Штайнмайера и развести силы в трех новых пунктах на линии соприкосновения.

Напряженная обстановка в Донбассе сохраняется с 2014 года. После госпереворота на Украине жители Донбасса объявили о своей независимости и объединились в самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР).

Украинские власти обвиняют Россию в поддержке повстанцев в ДНР и ЛНР. В Кремле эти обвинения неоднократно отрицали. Москва считает конфликт внутриукраинским и не вмешивается в него.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Алина Бранцевич
#россия #донбасс #днр #лнр #общество

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...