Жители Донбасса признались, что мечтают вносить посильный вклад в развитие Русского мира

Мечта каждого жителя Донбасса – сделать регион полноправным субъектом РФ, однако этому мешает международная обстановка. Об этом рассказал председатель Народного Совета самопровозглашенной Донецкой народной республики Владимир Бидевка.

«Конечно же, мечта каждого жителя Донбасса – это то, чтобы наша республика стала полноправным субъектом Российской Федерации, но мы понимаем непростую международную обстановку, мы понимаем геополитическую обстановку, мы понимаем, что для этого еще очень много нужно сделать. В том числе нужно развивать экономику нашей республики, чтобы не быть нахлебниками, а вносить свой посильный вклад в развитие Русского мира», — сказал Бидевка во время визита в Крым.

По мнению депутата, жители Луганской народной республики придерживаются такого же мнения.

9 декабря 2019 года лидеры России, Украины, Германии и Франции провели переговоры в «норманском форматете», по результатам которых решили продлить особый статус Донбасса, придерживаться формулы Штайнмайера и развести силы в трех новых пунктах на линии соприкосновения.

Напряженная обстановка в Донбассе сохраняется с 2014 года. После госпереворота на Украине жители Донбасса объявили о своей независимости и объединились в самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР).

Украинские власти обвиняют Россию в поддержке повстанцев в ДНР и ЛНР. В Кремле эти обвинения неоднократно отрицали. Москва считает конфликт внутриукраинским и не вмешивается в него.