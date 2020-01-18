Путин возложил цветы к мемориалу героев Великой отечественной войны

Российский президент Владимир Путин возложил цветы к монументу «Рубежный камень» на Невском пяточке, где в годы Великой Отечественной войны был ранен его отец.

«Вы, живые, знайте, что с этой земли мы уйти не хотели и не ушли. Мы стояли насмерть у темной Невы. Мы погибли, чтоб жили вы»: Владимир Путин возложил цветы к мемориалу «Рубежный камень» на Невском пятачке pic.twitter.com/Q8S391kuCN — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 18 января 2020 г.

Мемориал установлен в память о более чем 60 героях Великой отечественной войны, защищавших Ленинград от немецко-фашистских захватчиков. Невский пятачок был плацдармом на левом берегу Невы: советские войны удерживали его, в общей сложности, с 1941 по 1943 год.

Память героев Второй мировой войны почтили также губернатор Петербурга Александр Беглов, глава Ленинградской области Александр Дрозденко и полпред по СЗФО Александр Гуцан.

Сегодня президент РФ посетит музей обороны и блокады Ленинграда, где встретится с ветеранами ВОВ.

18 января 1943 года была в результате операции «Искра» была прорвана блокада Ленинграда. Полностью блокада, продолжавшаяся 872 дня, была снята 27 января 1944 года.