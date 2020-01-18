Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Путин пообещал открыть центр памяти, посвященный Великой Отечественной войне

Путин пообещал открыть центр памяти, посвященный Великой Отечественной войне

 Путин назвал моральными уродами противников поддержки семей с детьми

Путин назвал моральными уродами противников поддержки семей с детьми
Аваков стал самым высокооплачиваемым чиновником Украины в 2019 году

Аваков стал самым высокооплачиваемым чиновником Украины в 2019 году

 Грузия и Украина жалуются на действия России в Черном море

Грузия и Украина жалуются на действия России в Черном море
Черные ящики со сбитого в Иране «Боинга» отправят на Украину

Черные ящики со сбитого в Иране «Боинга» отправят на Украину

 Более ста американских солдат погибли от ракетного обстрела Ираном военной базы в Ираке

Более ста американских солдат погибли от ракетного обстрела Ираном военной базы в Ираке
Путин пообещал открыть центр памяти, посвященный Великой Отечественной войне

Путин пообещал открыть центр памяти, посвященный Великой Отечественной войне

 Путин назвал моральными уродами противников поддержки семей с детьми

Путин назвал моральными уродами противников поддержки семей с детьми
Аваков стал самым высокооплачиваемым чиновником Украины в 2019 году

Аваков стал самым высокооплачиваемым чиновником Украины в 2019 году

 Грузия и Украина жалуются на действия России в Черном море

Грузия и Украина жалуются на действия России в Черном море
Черные ящики со сбитого в Иране «Боинга» отправят на Украину

Черные ящики со сбитого в Иране «Боинга» отправят на Украину

 Более ста американских солдат погибли от ракетного обстрела Ираном военной базы в Ираке

Более ста американских солдат погибли от ракетного обстрела Ираном военной базы в Ираке
14:27   18 Января 2020
Россия

Путин возложил цветы к мемориалу героев Великой Отечественной войны на Невском пяточке

Путин возложил цветы к мемориалу героев Великой Отечественной войны на Невском пяточке

Российский президент Владимир Путин возложил цветы к монументу «Рубежный камень» на Невском пяточке, где в годы Великой Отечественной войны был ранен его отец.

Мемориал установлен в память о более чем 60 героях Великой отечественной войны, защищавших Ленинград от немецко-фашистских захватчиков. Невский пятачок был плацдармом на левом берегу Невы: советские войны удерживали его, в общей сложности, с 1941 по 1943 год.

Путин возложил цветы к мемориалу героев Великой отечественной войны

Память героев Второй мировой войны почтили также губернатор Петербурга Александр Беглов, глава Ленинградской области Александр Дрозденко и полпред по СЗФО Александр Гуцан.

Сегодня президент РФ посетит музей обороны и блокады Ленинграда, где встретится с ветеранами ВОВ. 

18 января 1943 года была в результате операции «Искра» была прорвана блокада Ленинграда. Полностью блокада, продолжавшаяся 872 дня, была снята 27 января 1944 года.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Тимофей Булочкин

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...