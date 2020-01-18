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14:10   18 Января 2020
Россия

Минздрав посоветовал россиянам на Крещение купаться в определенных для этого местах

Минздрав посоветовал россиянам на Крещение купаться в определенных для этого местах

Замминистра здравоохранения России Олег Салагай заявил, что на Крещение необходимо купаться только в строго определенных для этого местах в целях безопасности. После купания нужно обязательно согреваться горячим чаем.

«Купаться необходимо в отведенных для этого местах, в которых оценивается качество воды и обеспечивается присутствие спасателей, медицинских работников». – сообщил Салагай на своем Telegram-канале в субботу.

По словам замминистра, категорически запрещено принимать алкогольные напитки перед купаниями. Это связано как с вопросами культуры и религиозного характера купаний, так и с необходимостью обезопасить себя. Перед погружением в купели лучше отказаться от обильного употребления пищи, поесть желательно за пару часов до купания.

По мнению Салагая, людям, страдающим хроническими заболеваниями, стоит проконсультироваться с врачом. Не рекомендуется погружаться в купель простывшим и страдающим сердечными заболеваниями людям.

Нельзя долго находиться в купели. После выхода стоит хорошо вытереться согреться горячим чаем. Теплая одежда также поможет отогреть организм.

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Автор: Роман Самойлов
#россия #минздрав #крещение #купель #крещенские купания

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