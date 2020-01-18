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14:18   18 Января 2020
Россия

Только каждый двадцатый россиянин считает себя абсолютно здоровым

Только каждый двадцатый россиянин считает себя абсолютно здоровым

В 2019 году россияне чаще всего болели ОРВИ. Таковы данные исследовательского центра «Ромир».  Согласно результатам исследования, только каждый двадцатый житель РФ считает себя абсолютно здоровым.

Как сообщается в докладе, больше половины россиян в прошлом году переболели ОРВИ (52%), больше трети опрошенных страдали аллергией (36%), чуть реже россияне сталкивались с заболеваниями верхних дыхательный путей ( 27%).

В 2019 году каждый пятый россиянин мучился от мигрени (20%) или от бессонницы (17%).

Только 5% респондентов оценили свое здоровье на «10 из 10». В исследовательском центре отметили, что отменным здоровьем могли похвастаться в основном люди от 36 до 39 лет, без детей, работающие полный рабочий день.

По данным исследования, в 2019 году граждане РФ потратили на лекарства в аптеках в среднем по 9700 руб каждый.

 

 

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Автор: Алина Бранцевич
#россия #опрос #россияне #здоровье #общество #исследование

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