В 2019 году россияне чаще всего болели ОРВИ. Таковы данные исследовательского центра «Ромир». Согласно результатам исследования, только каждый двадцатый житель РФ считает себя абсолютно здоровым.

Как сообщается в докладе, больше половины россиян в прошлом году переболели ОРВИ (52%), больше трети опрошенных страдали аллергией (36%), чуть реже россияне сталкивались с заболеваниями верхних дыхательный путей ( 27%).

В 2019 году каждый пятый россиянин мучился от мигрени (20%) или от бессонницы (17%).

Только 5% респондентов оценили свое здоровье на «10 из 10». В исследовательском центре отметили, что отменным здоровьем могли похвастаться в основном люди от 36 до 39 лет, без детей, работающие полный рабочий день.

По данным исследования, в 2019 году граждане РФ потратили на лекарства в аптеках в среднем по 9700 руб каждый.