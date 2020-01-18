Disney переименует киностудии 20th Century Fox

Компания The Walt Disney Company намерена избавиться от слова Fox в названии киностудии 20th Century Fox, а также ее дочерней кинокомпании Fox Searchlight Pictures. Об этом в субботу, 18 января, сообщил журнал Variety, ссылаясь на источники.

Американские компании будут называться 20th Century Studios и Searchlight Pictures соответственно. Процесс переименования уже начат, отмечает издание.

Стало известно, что на постере к фильму Downhill указывается уже новое название кинокомпании без слова «Fox». Однако знаменитая заставка 20th Century Fox останется прежней, уточняет журнал.

Одна из самых известных и крупных американских киностудий 20th Century Fox существует с 1935 года. Компания Fox Searchlight Pictures, в свою очередь, была основана в 1994 году.