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14:28   18 Января 2020
Весь мир

Disney переименует киностудии 20th Century Fox

Disney переименует киностудии 20th Century Fox

Компания The Walt Disney Company намерена избавиться от слова Fox в названии киностудии 20th Century Fox, а также ее дочерней кинокомпании Fox Searchlight Pictures. Об этом в субботу, 18 января, сообщил журнал Variety, ссылаясь на источники.

Американские компании будут называться 20th Century Studios и Searchlight Pictures соответственно. Процесс переименования уже начат, отмечает издание. 

Стало известно, что на постере к фильму Downhill указывается уже новое название кинокомпании без слова «Fox». Однако знаменитая заставка 20th Century Fox останется прежней, уточняет журнал.

Одна из самых известных и крупных американских киностудий 20th Century Fox существует с 1935 года. Компания Fox Searchlight Pictures, в свою очередь, была основана в 1994 году. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#политика #общество #весь мир #disney

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