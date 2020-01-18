Клинцевич считает, что полиция в России максимально мягка и лояльна к участникам незаконных митингов

Сенатор Франц Клинцевич назвал действия российских полицейских по отношению к участникам массовых беспорядков крайне корректными.

Политик отметил, что в соответствие с законом, сотрудники силовых ведомств могли действовать намного более жестко. Такое заявление сенатор сделал, комментируя инцидент с президентом Франции Эммануэлем Макроном и женой. Глава государства вместе с супругой посетили парижский театр Буф-дю-Нор. Однако выход из здания заблокировали протестующие граждане. Некоторые из них даже пытались проникнуть внутрь театра, но им успешно воспрепятствовала охрана Макрона. Правоохранительные органы также сумели подавить начинающуюся потасовку и провести президента от здания театра до автомобиля.

Российский сенатор отметил правильность действий французский силовиков. «Но, если бы протестующие вели себя более жестко, их действия были бы серьезно пресечены, возможно даже с использованием оружия», – добавил политик. По мнению Клинцевича, любые агрессивные действия в отношении полицейских или первых лиц государства должны пресекаться максимально жестко. Сенатор также высказал необходимость в ужесточении наказаний для участников незаконных митингов, организаторов и провокаторов:

«У нас люди должны понимать, что полицейских оскорблять нельзя, а уж тем более ничего в них нельзя бросать. Если бросил — это уже уголовное преступление», – подчеркнул Клинцевич в беседе с корреспондентом ФАН.

Политик уверен, что любая мирная акция способна мгновенно превратиться в массовые беспорядки, стоит только террористу или провокатору использовать даже маленькое взрывное устройство. Именно поэтому закон о проведении митингов должен соблюдаться неукоснительно.

Отмечается, что массовые протесты захлестнули Францию с начала декабря. Граждане объявили общенациональную бессрочную забастовку против правительственной пенсионной реформы. Нововведение лишает нескольких категорий французских граждан ряда привилегий и особых режимов выхода на пенсию.