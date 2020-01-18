Роспотребнадзор рассказал, как избежать обморожения

Роспотребнадзор рассказал, как действовать при обморожении и как его предотвратить.

По данным ведомства, наиболее подвержены обморожению уши, нос, щеки, пыльцы ног и рук. Обморожение приводит к значительной потере чувствительности, нарушению кровообращения и более серьезным последствиям. Роспотребнадзор сообщает, что наиболее подвержены обморожению люди пожилого возраста, дети, а также люди с заболеваниями сосудов нижних конечностей.

«К первым признакам обморожения относятся: онемение, чувство покалывания и покраснение пораженного участка кожи. В большинстве случаев, при холодовом поражении ситуацию исправит согревание на протяжении 20–30 минут», — отмечают в ведомстве.

Чтобы излечить обмороженые конечности, необходимо поместить пораженный участок в теплую, но не горячую воду. Если рядом не нашлось теплой воды, можно «отогреть» обморожение теплом собственного тела. К примеру, обмороженные кисти рук можно согреть под мышками.

Если пораженный холодом участок кожи стал твердым и покрылся волдырями, необходимо немедленно обратиться к врачу. Самостоятельно массировать и растирать снегом обмороженные участки строга запрещено – это только усугубит ситуацию. Нельзя греть обморожение открытым огнем и нагревательными приборами.

Лучший способ не получить обморожение – носить несколько слоев одежды. Специалисты отмечают, что нижний слой в идеале должен быть полипропилена или полиэстера, средний слой – вещи из шерсти для сохранения тепла. верхний слой одежды должен защищать от осадков и ветра.