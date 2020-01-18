Турция попыталась выставить ПНС в лучшем свете накануне конференции по Ливии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган накануне берлинских переговоров по Ливии заявил, что оставить Ливию во власти командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифы Хафтара было бы исторической ошибкой, сообщают «Народные новости».

Эрдоган уверен, что если так называемое Правительство национального согласия (ПНС) Ливии во главе с Файезом Сарраджем падет, то страна столкнется с новыми проблемами и угрозами. Такое заявление Эрдогана очень похоже на попытку выставить ПНС в лучшем свете накануне международных переговоров по урегулированию ситуации в стране.

В состав ПНС Ливии входят боевики, связанные с террористическими группировками «Исламское государство», «Аль-Каида», «Братья-мусульмане» (все три запрещены в РФ). Так называемое «правительство» покрывает террористов, которые разворовывают богатства Ливии и наживаются на этом. Фельдмаршал Хафтар представляет интересы легитимной, выбранной народом Палаты представителей и ведут борьбу с террористами в Ливии с 2014 года.

По инициативе России в Ливии с 12 января действует режим прекращения огня. 13 января в Москве прошли переговоры, где стороны закрепили режим тишины на бессрочной основе. В берлинской конференции по Ливии 19 января примут участие представители России, США, Турции, Египта, ЕС, ООН и других стран, а также глава ПНС Саррадж и командующий ЛНА Хафтар.