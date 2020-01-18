Директор столичной школы уволился после избиения второгодником учительницы

Директор школы в Москве, в которой ученик ударил учителя, уволился. В школе проводится проверка. Об этом в субботу, 18 января, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу департамента образования Москвы.

Ранее стало известно, что в одной из столичных школ разгорелся скандал — восьмиклассник напал на учительницу по физике. Школьник отказался выполнять требование учительницы убрать телефон и перестать слушать музыку. Пойдя на крайние меры, женщина дернула наушники из смартфона, но порвала провод. Это стало поводом для агрессии. Молодой человек ударил учителя по лицу, а затем начал крушить кабинет.

«Директор школы, не снимая с себя ответственности за случившееся, принял решение об увольнении. Департамент образования и науки города Москвы держит ситуацию на контроле», — цитирует агентство пресс-службу.

Отмечается, что сотрудники социальной защиты следят за ситуацией. В департаменте добавили, что конфликт случился 15 января. Педагога обвинили в непрофессиональной реакции на неподобающее поведение школьника.

Восьмиклассник не отличался любовью к учебе, часто прогуливал уроки и даже оставался на второй год. Школьник стоит на учете в инспекции по делам несовершеннолетних, его воспитанием занимается бабушка.