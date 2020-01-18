Грузия и Украина жалуются на действия России в Черном море

Украина и Грузия отправили жалобу в Международную морскую организацию (International Maritime Organization, IMO) с обвинениями в адрес России. По мнению Киева и Тбилиси, Россия создает негативные последствия для поисково-спасательных операций в Азовском и Черном морях, а также в Керченском проливе.

Какие именно «последствия» они имеют ввиду Украина и Грузия не указали. Делегаты стран Евросоюза и Соединенных Штатов поддержали иск.

«Делегации Украины и Грузии обратили внимание государств-членов Международной морской организации на незаконные действия Российской Федерации и соответствующие последствия для поисково-спасательных операций в Черном море, Азовском море и Керченском проливе. ЕС и США поддержали документ, соавтором которого выступили Украина и Грузия», — сообщается на Facebook-аккаунте украинского диппредставительства.

Украина также выразила свое недовольство в связи с «неправомерным расширением радиостанцией НАВТЕКС-Новороссийск района обслуживания на акваторию Азовского моря и Керченского пролива». В Киеве считают, что навигационную информацию по безопасности мореплавания должна нести только радиостанция в Бердянске.

Напомним, что в ноябре МИД Эстонии, Украины, Швеции и Литвы призвали Россию обеспечить свободу навигации и беспрепятственный доступ в украинские порты в Азовском море. В Москве это заявление назвали русофобским. Международный статус Азовского моря определен договором между Украиной и Россией 2004 года.