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13:25   18 Января 2020
Россия

Алина Загитова вернулась к тренировкам

Алина Загитова вернулась к тренировкам

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова вернулась к тренировкам. Видео, на котором спортсменка исполняет фирменный каскад, появилось в Instagram девушки в субботу, 18 января. 

Ранее сообщалось, что во время новогодних праздников фигуристка участвовала в ледовом шоу Татьяны Навки «Спящая красавица». Сейчас спортсменка вернулась к профессиональным тренировкам.

Загитова выложила в Instagram-сториз видео, как она исполняет фирменный каскад — тройной лутц и тройной риттбергер. Среди учениц Этери Тутберизе выполнить такой элемент могут только Александра Трусова и Анна Щербакова.

Месяц назад Загитова в эфире программы «Время» заявила, что уходит из профессионального спорта. Спортсменка пропустила чемпионат России в Красноярске, что автоматически повлекло пропуск чемпионата Европы. 

 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #спорт #общество #фигурное катание #загитова

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