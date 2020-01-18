Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова вернулась к тренировкам. Видео, на котором спортсменка исполняет фирменный каскад, появилось в Instagram девушки в субботу, 18 января.

Ранее сообщалось, что во время новогодних праздников фигуристка участвовала в ледовом шоу Татьяны Навки «Спящая красавица». Сейчас спортсменка вернулась к профессиональным тренировкам.

Загитова выложила в Instagram-сториз видео, как она исполняет фирменный каскад — тройной лутц и тройной риттбергер. Среди учениц Этери Тутберизе выполнить такой элемент могут только Александра Трусова и Анна Щербакова.

Месяц назад Загитова в эфире программы «Время» заявила, что уходит из профессионального спорта. Спортсменка пропустила чемпионат России в Красноярске, что автоматически повлекло пропуск чемпионата Европы.