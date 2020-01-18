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13:38   18 Января 2020
Россия

Политики рассказали, как будут окунаться в прорубь и участвать в богослужении на Крещение

Политики рассказали, как будут окунаться в прорубь и участвать в богослужении на Крещение

Российские политики рассказали РИА Новости, как отметят православный праздник Крещения, окунувшись в купель или посетив утреннее богослужение в храме.

19 января православные россияне отмечают крещение Иисуса Христа в реке Иордан. В этот день люди традиционно трижды окунаются в прорубях-иорданях.

Депутат фракции «Единая Россия» рассказал, что хочет окунуться в прорубь в родном Петербурге, в пруду около его дома. ЛДПР будет окунаться организованной группой, но глава партии Владимир Жириновский от затеи отказался.

«Я буду присутствовать, в теплой палатке сидеть, пить чай, смотреть, как вы окунаетесь в холодную воду», – поделился планами 73-летний Жириновский.

Синоптики посоветовали не ждать в этом году крещенских морозов, но москвичи  все равно будут окунаться в прорубь, уверен глава КПРФ 75-летний Геннадий Зюганов. Он признался, что раньше и сам купался в ледяной воде.

Депутат от КПРФ, выступающей за отделение церкви от государства, Сергей Гаврилов собирается провести субботнее утро за патриаршим богослужением в Храме Христа Спасителя, а воскресенье посвятить патриаршей службе в Богоявленском кафедральном соборе в Москве и купанию в проруби.

Ранее депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко дал советы правильного купания в Крещение и рассказал, кому стоит воздержаться от процедуры.

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Автор: Алина Бранцевич
#россия #политики #крещение #крещенские купания

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