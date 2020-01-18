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13:07   18 Января 2020
Весь мир

Опубликовано видео со стычкой Овечкина и американского хоккеиста

Опубликовано видео со стычкой Овечкина и американского хоккеиста

Нападающий хоккейной команды «Нью-Джерси Девилс» Майлс Вуд разбил лицо Александру Овечкину, капитану «Вашингтон Кэпиталс». Инцидент произошел во время игры регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Стычка между игроками произошла в первом периоде. Майлс Вуд ехал с поднятой клюшкой. Когда американский игрок поравнялся с Овечкиным, он нанес удар по лицу капитана «Вашингтон Кэпиталс». Овечкин не стал затевать драку, вместо этого он оформил хет-трик, который принес команде победу над «Нью-Джерси Девилс» со счетом 5:2.

Благодаря забитым шайбам, Овечкин вышел на 9 место по показателю хет-триков в НХЛ, повторив результат Си Деннени. За команду «Вашингтон Кэпиталс» российский хоккеист выступает с 2005 года.

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Автор: Роман Самойлов
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