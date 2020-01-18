Опубликовано видео со стычкой Овечкина и американского хоккеиста

Нападающий хоккейной команды «Нью-Джерси Девилс» Майлс Вуд разбил лицо Александру Овечкину, капитану «Вашингтон Кэпиталс». Инцидент произошел во время игры регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Ovi went to the locker room after taking this harsh stick to the face #CapsDevils pic.twitter.com/k3QJxNsuvF — NBC Sports Capitals (@NBCSCapitals) January 17, 2020

Стычка между игроками произошла в первом периоде. Майлс Вуд ехал с поднятой клюшкой. Когда американский игрок поравнялся с Овечкиным, он нанес удар по лицу капитана «Вашингтон Кэпиталс». Овечкин не стал затевать драку, вместо этого он оформил хет-трик, который принес команде победу над «Нью-Джерси Девилс» со счетом 5:2.

Благодаря забитым шайбам, Овечкин вышел на 9 место по показателю хет-триков в НХЛ, повторив результат Си Деннени. За команду «Вашингтон Кэпиталс» российский хоккеист выступает с 2005 года.