Рейтинг антироссийских СМИ возглавило «Эхо Москвы»

Радио «Эхо Москвы» в новом году стало лидером по фейковым новостям за прошедшую рабочую неделю и попало в рейтинг антироссийских СМИ, составленный Федеральным агентством новостей.

Либеральная радиостанция опубликовала 150 антироссийских и фейк-новостей за неделю, обогнав «Ленту.ру» и «ИноСМИ» — их результат 129 и 128 «журналистских материалов». «Росбалт», «Московский комсомолец» и МБХ-медиа слегка сдали позиции, потеряв по одной строчке рейтинга СМИ, очерняющих Россию.

Поводом для создания очередных фейков послужили для «Эха» слова представителя Пятого флота ВМС США о том, что российский военный корабль будто бы «опасно сблизился» с эсминцем ВС США в Аравийском море. Минобороны РФ опровергло информацию, заявив прямо: это не соответствует действительности.

«Растиражированное заявление представителей Пятого флота ВМС США о якобы имевшем место «опасном» сближении российского корабля с эсминцем «Фаррагут» в Аравийском море не соответствует действительности», — сказано в заявлении Минобороны.

Несмотря на слова официального российского ведомства, «Эхо Москвы», «Свободная Пресса», «ИноСМИ» и «РБК» решили распространить фейк, не подвергнув сомнениям заявления американских друзей.

Отставка правительства РФ также дала повод антироссийским СМИ распространять нелепые публикации. На либеральном телеканале «Дождь» премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, объявившего об уходе в отставку, назвали «токсичной фигурой», на «Эхе» продолжают транслировать «мнение» опального олигарха Михаила Ходорковского, давно сбежавшего из России.

После провокации ВС США, убивших иранского генерала Касема Сулеймани, Иран взял на себя ответственность за сбитый украинский самолет. Оппозиционные СМИ начали обвинять Иран в трагедии еще до того, как началось расследование и руководство страны честно призналось в роковой ошибке. Либеральные медиа «забыли» отметить, как беспилотник США попросту прикрылся пассажирским самолетом в момент ответной атаки Ираном американских баз.

Дезинформация прошла и по поводу перемирия в Ливии, началу которого поспособствовала Россия и лично президент Владимир Путин. В параллельной реальности антироссийских СМИ генерал Ливийской национальной армии Халифа Хафтар якобы «отверг» инициативу РФ о прекращении боев. Тем не менее, 13 января враждующие стороны так называемого Правительства национального согласия и ЛНА сели за стол переговоров.

А первоисточником фейковой новости про курс доллара в 200 рублей стала знаменитая «Лента.ру». Подхватил Рамблер.

Главный редактор издания Politrussia Руслан Осташко считает, что Россия стала удобной причиной для США и стран Запада, чтобы списать на нее все свои проблемы.