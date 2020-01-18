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13:59   18 Января 2020
Россия

Рейтинг антироссийских СМИ возглавило «Эхо Москвы»

Рейтинг антироссийских СМИ возглавило «Эхо Москвы»

Радио «Эхо Москвы» в новом году стало лидером по фейковым новостям за прошедшую рабочую неделю и попало в рейтинг антироссийских СМИ, составленный Федеральным агентством новостей.

Либеральная радиостанция опубликовала 150 антироссийских и фейк-новостей за неделю, обогнав «Ленту.ру» и «ИноСМИ» — их результат 129 и 128 «журналистских материалов». «Росбалт», «Московский комсомолец» и МБХ-медиа слегка сдали позиции, потеряв по одной строчке рейтинга СМИ, очерняющих Россию.

Рейтинг антироссийских СМИ. Выпуск3

Поводом для создания очередных фейков послужили для «Эха» слова представителя Пятого флота ВМС США о том, что российский военный корабль будто бы «опасно сблизился» с эсминцем ВС США в Аравийском море. Минобороны РФ опровергло информацию, заявив прямо: это не соответствует действительности.

«Растиражированное заявление представителей Пятого флота ВМС США о якобы имевшем место «опасном» сближении российского корабля с эсминцем «Фаррагут» в Аравийском море не соответствует действительности», — сказано в заявлении Минобороны.

Несмотря на слова официального российского ведомства, «Эхо Москвы», «Свободная Пресса», «ИноСМИ» и «РБК» решили распространить фейк, не подвергнув сомнениям заявления американских друзей.

Рейтинг антироссийских СМИ. Выпуск3

Отставка правительства РФ также дала повод антироссийским СМИ распространять нелепые публикации. На либеральном телеканале «Дождь» премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, объявившего об уходе в отставку, назвали «токсичной фигурой», на «Эхе» продолжают транслировать «мнение» опального олигарха Михаила Ходорковского, давно сбежавшего из России.

Рейтинг антироссийских СМИ. Выпуск3

После провокации ВС США, убивших иранского генерала Касема Сулеймани, Иран взял на себя ответственность за сбитый украинский самолет. Оппозиционные СМИ начали обвинять Иран в трагедии еще до того, как началось расследование и руководство страны честно призналось в роковой ошибке. Либеральные медиа «забыли» отметить, как беспилотник США попросту прикрылся пассажирским самолетом в момент ответной атаки Ираном американских баз.

Рейтинг антироссийских СМИ. Выпуск3

Дезинформация прошла и по поводу перемирия в Ливии, началу которого поспособствовала Россия и лично президент Владимир Путин. В параллельной реальности антироссийских СМИ генерал Ливийской национальной армии Халифа Хафтар якобы «отверг» инициативу РФ о прекращении боев. Тем не менее, 13 января враждующие стороны так называемого Правительства национального согласия и ЛНА сели за стол переговоров.Рейтинг антироссийских СМИ. Выпуск3

А первоисточником фейковой новости про курс доллара в 200 рублей стала знаменитая «Лента.ру». Подхватил Рамблер.

Рейтинг антироссийских СМИ. Выпуск3

Главный редактор издания Politrussia Руслан Осташко считает, что Россия стала удобной причиной для США и стран Запада, чтобы списать на нее все свои проблемы.  

«Мир очень нестабилен. Россия — удобная причина для того, чтобы списать на нашу страну все свои неудачи, поэтому если сейчас не будут пресса и медиа поддерживать среди своей аудитории постоянную накачку того, что Россия виновата во всем, то во время наступления того или иного кризисного события на нашу страну эту проблему будет трудно списать», — отмечает Осташко.

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Автор: Тимофей Булочкин
#россия #политика #новости #общество

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