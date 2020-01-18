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Вашингтон поспешил обвинить Россию во вмешательстве в будущие выборы главы США

Вашингтон поспешил обвинить Россию во вмешательстве в будущие выборы главы США
12:51   18 Января 2020
Весь мир

Вашингтон поспешил обвинить Россию во вмешательстве в будущие выборы главы США

Вашингтон поспешил обвинить Россию во вмешательстве в будущие выборы главы США

Министерство внутренней безопасности США заявило, что в этом году Россия вмешается в выборы президента страны. Главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Батюк в беседе с корреспондентом издания «Экономика Сегодня» отметил, что Вашингтон таким образом пытается раздуть новую информационную войну против России.

Через шесть месяцев американцы будут голосовать за нового президента США, но информация о вмешательстве России в ход выборов подается уже сейчас. Спустя три года после скандала вокруг выборов 2016, в которых победил нынешний президент Дональд Трамп, Вашингтон и не думает отходить от своей позиции. Министерство внутренней безопасности вновь заявляет, что Россия якобы будет вмешиваться в выборы президента в этом году.

Исполняющий обязанности министра внутренней безопасности Чедд Вульф отметил, что Москва собирается подорвать демократические институты США и внести смуту в американское общество. Владимир Батюк уверен, что подобная позиция говорит о неготовности Штатов вести какой-либо диалог с Россией. Вашингтон создает вокруг РФ образ страны, которая пытается нарушить демократические устои США и влияет на умы населения.

«То, что данная тема получила вторую жизнь, свидетельствует о неготовности американской политической элиты к нормализации отношений с Российской Федерацией. История о вмешательстве Москвы в выборы 2016 года, а также в грядущие, которые пройдут в 2020 году, практически исключает нормальный диалог между российским и американским лидерами», — заявил эксперт.

Вашингтон поспешил обвинить Россию во вмешательстве в будущие выборы главы США

Напомним, что в ходе выборов 2016 года Дональд Трамп уверенно шел к победе. Американское правительство обвинило его в нечестной игре и попыталось уличить в связях с Москвой. Поскольку убедительных доказательств такой теории естественно не нашлось, спецпрокурор Роберт Мюллер полтора года проводил официальное расследование по «вмешательству» России. После чего, его 400-страничный доклад был опубликован властями США.

«Они очень старались обвинить Дональда Трампа в измене своей стране, а также называли его агентом Владимира Путина. Поэтому то, что данная тема снова набирает обороты, но уже в контексте предстоящих выборов президента Соединенных Штатов Америки в 2020 году, подтверждает нежелание Вашингтона внести хоть какие-то изменения в систему внешней и внутренней политики страны», — заявил Батюк.

Итоги расследования Роберта Мюллера показали, что теория о вмешательстве РФ в выборы была выдумана в рамках внутриполитической борьбы. Мюллер не обнаружил доказательств сговора Трампа или людей из его избирательного штаба с Россией. Генеральный прокурор Уильям Барр вынужден был признать, что в действиях президента нет состава преступления.

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Автор: Роман Самойлов
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