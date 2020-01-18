Гончарук отреагировал на отказ Зеленского отправить его в отставку

Глава правительства Украины Алексей Гончарук заявил о высоком «кредите доверия», который он получил от президента Владимира Зеленского, отказавшегося подписывать заявление об отставке. Об этом он написал в субботу, 18 января, у себя в Facebook.

Ранее Гончарук заявил, что покидает пост из-за скандала, который разгорелся после публикации записей его разговоров. Он назвал президента Украины Владимира Зеленского человеком с «примитивным пониманием экономических процессов». При этом сам Зеленский не стал увольнять премьера и заявил, что даст ему еще один шанс.

Гончарук подчеркнул, что сознает ответственность, возложенную лично на него и его правительство и заверил, что продолжит упорно трудиться.

«Наша команда готова выполнять все поставленные задачи и усиливать системные изменения в стране»,— написал премьер-министр Украины.

Ранее Зеленский потребовал от правоохранительных органов в течение двух недель найти организаторов утечки аудиозаписи, в которой о нем неуважительно высказывается Гончарук.