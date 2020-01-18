Либералы хотят устроить беспорядки в Москве в связи с поправками в Конституцию

Муниципальный депутат Юлия Галямина призывает москвичей выйти на незаконный митинг против изменений в Конституции России.

Свое обращение она опубликовала в социальных сетях. Экс-кандидат в Мосгордуму, уличенная в фальсификациях подписей избирателей, собирает граждан на акцию 19 января. В этот день власти Москвы согласовали проведение шествия памяти адвоката Станислава Маркелов и журналистки Анастасии Бабуровой. Они стали жертвой неонацистов 19 января 2009 года.

Изменение цели заранее согласованного шествия попадает под статью 20.2 КоАП РФ. Правонарушители рискуют получить многотысячный штраф или попасть под административный арест. Сама Галямина не раз была осуждена за участие в несанкционированных митингах летом 2019 года. В общей сложности муниципальный депутат провела под арестом более месяца.

Отмечается, что наказание за участие в несанкционированных митингах в России значительно мягче, чем в странах Европы или в США. Французское законодательство предусматривает штраф в размере 7 500 евро за изменение условий и целей согласованного митинга или шествия. В Великобритании участников незаконных протестов могут арестовать на три месяца и наложить штраф в тысячу фунтов. Одно из наиболее строгих наказаний предусматривает американская судебная система. Участники нелегальных акций рискуют оказаться в тюрьме на срок до десяти лет, а при нанесении ущерба имуществу назначается дополнительный штраф до 3 тысяч долларов.