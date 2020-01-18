Западные кураторы уже списали со счетов не удовлетворившую их Соболь

Юрист признанного иноагентом «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК) Любовь Соболь написала в Twitter глумливый комментарий в адрес погибшего в Донбассе командира Арсена Павлова. Комментарий оказался настолько неуместным, что даже подписчики осудили Соболь.

Политический обозреватель МИА «Россия Сегодня» Владимир Корнилов напомнил, что помимо неудачного поста в Twitter, юрист так называемого ФБК не так давно отличилась конфликтом с беременной главредом телеканала RT Маргариту Симоньян, которую после встречи с Соболь врачи госпитализировали. Корнилов отметил, что место не удовлетворившей Запад Соболь уже подыскивают «свежие лица».

«После этого я обратил внимание на то, что Запад пытался сделать на нее ставку: Соболь дала несколько интервью, после чего все как-то стихло. Видимо, уровень Соболь не удовлетворил и западных комментаторов, и они сейчас пытаются найти более свежие лица», — сказал Корнилов.

Эксперт обратил внимание, что Соболь и глава так называемого ФБК Алексей Навальный стремятся выделиться сомнительными способами, чтобы привлечь внимание западных спонсоров, ведь иначе просто не смогут заработать на жизнь.

Соболь уже дважды пыталась баллотироваться в депутаты Госдумы, последний раз – посредством массовых беспорядков, профинансированных беглым олигархом Михаилом Ходорковским. Но амбициям юриста не помогли сбыться даже подтасовки подписных листов и давление на ЦИК.

Вероятно, Соболь уже переметнулась к Ходорковскому и в 2021 году беглый олигарх будет продвигать соратниц на выборах. Однако ее поведение на просторах сети может заметно сократить ее шансы на политический успех.