Жванецкий проходит плановый курс лечения

Представитель Михаила Жванецкого сообщил, что артист проходит плановый курс лечения. Об этом он заявил в субботу, 18 января, в интервью РБК.

Ранее СМИ сообщали, что Жванецкому поставлен тот же диагноз, от которого умерли Олег Табаков и Вилли Токарев. Вероятнее всего, имелась в виду онкология, однако название болезни так и не было раскрыто.

По словам представителя Жванецкого, 85-летний сатирик проходит плановый курс лечения в больнице Управделами президента, чтобы «продолжать работать». Собеседник агентства не уточнил, от чего именно лечится артист.

Президент РФ Владимир Путин в 2019 году наградил российского сатирика орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени. Награда была присвоена «за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность».