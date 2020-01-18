Уровень загрязнения воздуха в Пекине признан опасным для жизни

Пекин заполонил смог, уровень загрязнения воздуха расценивается как «опасный для жизни». Среднесуточная концентрация частиц PM 2,5, которые служат основой смога, в Пекине превышает 350 мкг/куб, сообщает Пекинский центр мониторинга охраны окружающей среды.

По информации ведомства, уровень загрязнения в районе Фэнтай на юге составил 308 мкг/куб, а в деловом центре Пекина — 356 мкг/куб. Центр мониторинга охраны окружающей среды предупреждает, что у здоровых людей может появится недомогание и слабость в теле, жители Пекина с заболеваниями легких и сердца могут почувствовать серьезные обострения симптомов. Людям советуют избегать физических нагрузок за пределами дома, по возможности просят не выходить из квартиры.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявлял, что борьба за экологию и чистоту воздуха является одной из трех «главных битв» Китая. В этом ряду также стоит проблема предотвращения финансовых рисков и ликвидация бедности.

Власти Пекина на этой неделе решили ужесточить нормы автомобильных выхлопов. Все транспортные средства в городе должны будут проходить специальную проверку, нарушителей ждет денежный штраф.