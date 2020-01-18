Пассажир снял на видео возгорание двигателя самолета в Новосибирске

Пассажир рейса Новосибирск-Камрань авиакомпании S7 Airlines снял на видео, как загорелся двигатель самолета. Видеозапись опубликовали в группе «ЧП Новосибирск» в соцсети ВКонтакте.

Инцидент произошел в аэропорту «Толмачево». Сообщается, что причиной происшествия стало загоревшееся в двигателе топливо. Самолет не пострадал. Из самолета были эвакуированы 180 пассажиров и членов экипажа, никто не пострадал. Пассажиры долетели в пункт назначения на другом самолете.

Новосибирская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов и правах потребителей.