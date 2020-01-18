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11:47   18 Января 2020
Россия

Путин поздравил российскую команду «Камаз-мастер», ставшую победителем ралли «Дакар»

Путин поздравил российскую команду «Камаз-мастер», ставшую победителем ралли «Дакар»

Президент России Владимир Путин поздравил членов спортивной команды «Камаз-мастер» с победой в ралли «Дакар». Текст поздравительного послания опубликован на официальном сайте главы государства.

В экипаж команды входит капитан Андрей Каргинов, механик Игорь Леонов и штурман Андрей Мокеев.

«Вы уверенно прошли все этапы этих легендарных соревнований, проявили упорство, командную сплоченность, нацеленность на результат. Продемонстрировали огромные возможности и мощный потенциал отечественной автомобильной техники», — отметил Путин.

Президент заявил, что победа российской команды стала «настоящим подарком» для многочисленных фанатов этого, поистине мужского, вида спорта. Путин пожелал спортсменам удачи и новых побед.

В этом году ралли-рейд «Дакар-2020» впервые проходил в Саудовской Аравии. Российская команда «КАМАЗ-мастер» стала победителем шестого этапа заезда в зачете грузовиков.

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Автор: Роман Самойлов
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