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12:04   18 Января 2020
Россия

Москва призвала ООН отреагировать на украинский закон об образовании

Москва призвала ООН отреагировать на украинский закон об образовании

МИД РФ призвал ООН, ОБСЕ и Совет Европы отреагировать на украинской закон «Об общем среднем образовании», подвергающий дискриминации русский язык. Об этом сообщается на сайте ведомства в субботу, 18 января. 

«Несмотря на рекомендации Венецианской комиссии Совета Европы «обеспечить необходимый баланс» в языковой сфере и обещания киевских властей их исполнить, на деле ничего не изменилось — русский язык на Украине продолжает подвергаться двойной дискриминации», — сказано в заявлении.

Наиболее жесткие условия в законе касаются именно русскоговорящих детей, уточняется в обращении. В российском ведомстве напомнили, что Киев проигнорировал требование Венецианской комиссии, согласно которому должен был проконсультироваться с представителями разных национальностей по принятию закона. 

Министерство иностранных дел России призвало ООН, ОБСЕ и Совет Европы дать адекватную оценку действиям украинских властей. 

Уполномоченный Верховной рады по защите государственного языка Татьяна Монахова в декабре 2019 года пригрозила чиновникам высокими штрафами за использование русского языка во время выступлений на телевидении.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #украина #политика #общество #русский язык

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