Военная поддержка Турции террористов ПНС Ливии раздражает население страны

Антинародную политику в Ливии уже давно проводит так называемое Правительство национального согласия (ПНС) при помощи турецких военных, пытаясь обогатиться на полезных ископаемых страны, считает политолог Роман Филиппов.

Вчера в ливийском городе Сирта прошли массовые протесты, участники которых выступили против военного вмешательства Турции в Ливию и поддержки турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом террористических группировок из Триполи. По информации телеканала «Аль-Арабия», Турция отправила в ливийский Триполи свои подразделения для защиты чиновников из ПНС, возглавляемого Айезом Сарраджем.

«Правительство национального согласия давно проводит антинародную политику, пытаясь максимально обогатиться на добыче полезных ископаемых Ливии. То есть «чиновникам» ПНС плевать на простых ливийцев, им не нужно стабильное и сильное государство, как это было при Муаммаре Каддафи, ведь в противном случае финансовые потоки будут перекрыты. А тут еще ЛНА наступает с Хафтаром. Вот они и обратились за помощью к Турции, чем естественно вызвали недовольство простых ливийцев. Так что именно действия террористов и по сути иностранное вмешательство привели к началу протестов против правительства Сарраджа», — сообщил Филиппов в интервью Федеральному агентству новостей.

Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ Андрей Кошкин уверен, что ливийцев раздражает вмешательство турецких сил на территорию страны. Единственный способ мирно разрешить сложившуюся в североафриканской стране ситуацию — дипломатические переговоры.

«Народ Ливии начал сопротивляться действиям ПНС, которое по большому счету, открыло двери страны для турецких военных. И это, конечно же, не может не раздражать простых жителей североафриканского государства. Вообще, Турция уже давно собиралась ввести свои войска, но потом в дело вступила Россия, руководство которой сумело остановить вторжение и более того, усадить за стол переговоров непримиримые стороны — ПНС и ЛНА. Так что ливийский вопрос может быть решен на берлинской конференции завтра, 19 января», — заявил Кошкин в комментарии ФАН.

Впервые мирному диалогу поспособствовала Россия. Под патронажем РФ 13 января прошли первые мирные переговоры враждующих сторон — Ливийской национальной армии под руководством Халифы Хафтара и ПНС. Эксперт уверен, что РФ успешно выполняет функции миротворца в Ливии в том числе благодаря опыту урегулирования военного конфликта в Сирии.

«Сегодня Россия с Турцией вместе выстраивают линию на прекращение боевых действий. И Хафтар, и Саррадж уже согласились на эти условия, и чрезвычайно важно, что это достигнуто было в Москве. Это сложнейший процесс переговоров, который начался в Кремле в позитивном ключе, он должен получить свое развитие в Берлине. Представляете, Меркель переживает, она звонит Владимиру Путину и спрашивает — как сделать так, чтобы в Берлине конференция получила такой же позитивный окрас, как это было в Москве. Вот это важнее всего», — заключил эксперт.

Напомним, международная конференция по Ливии пройдет в Берлине 19 января. Ранее российский президент Владимир Путин вместе с Эрдоганом призвали обе стороны ливийского конфликта прекратить огонь начиная с 12 января. Принятые на ливийской конференции в Берлине решения будут обсуждаться Советом Безопасности ООН, сообщил постпред РФ при организации Василий Небензя.