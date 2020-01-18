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11:35   18 Января 2020
Россия

Центральную часть России ожидает резкое похолодание

Центральную часть России ожидает резкое похолодание

Центральные и северо-западные регионы России в конце следующей недели ожидает резкое похолодание. Об этом заявила заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина в беседе с корреспондентом «Российской Газеты».

Начнется неделя со вполне весенней погоды – в столичном регионе в понедельник, 20 января, ожидается минус 1 – плюс 4 градуса. Температура сохранится на этом уровне до четверга, периодически возможны небольшие осадки.

Начиная с четверга, 23 января, температура упадет до отрицательной – минус 6 градусов и снег. Похолодание сохранится до конца недели, ночью температура будет составлять минус 8 градусов.

Несмотря на то, что во многих городах России неделя начинается с плюсовых рекордов для января, к 23 января подобные заморозки ожидаются в Санкт-Петербурге, Рязани, Твери, Калуге и Туле. Как долго продлится минусовая температура в Гидрометцентре не сообщили.

Ранее представители ведомства заявляли, что крещенских морозов в большинстве регионов России ожидать не стоит. В ночь с 18 на 19 января в Москве ожидается «слабый морозец», отметила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

МЧС по северо-западному региону сообщает, что теплая погода не позволяет оборудовать проруби для Крещенских купаний. В водоемах высокий уровень воды, некоторые традиционные места для купаний затоплены. На всех остальных нет прочного льда, что препятствует оборудованию деревянных помостов.

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Автор: Роман Самойлов
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