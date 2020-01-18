Захарова доказала неправоту Венедиктова в вопросе о соблюдении США международного права

Официальный представитель МИД Мария Захарова осудила критику главреда «Эха Москвы» Алесксея Венедиктова в адрес заявления и.о. главы МИД Сергея Лаврова о том, что для США международное право – дело десятое.

Ранее Венедиктов не согласился с заявлением Лаврова, приведя слова из конституции США о том, что все договоры, заключенные от имени США являются верховным правом страны и судьи обязаны следовать этому праву, даже если это противоречит положениям конституции или законам штата.

Свое мнение Захарова выразила в Facebook. Она напомнила, что «в США действует прецедентное право» и подчеркнула, что «именно судебные решения изобилуют доказательствами того, о чем говорил Лавров».

Она напомнила об американских визах, которые не выдали участникам мероприятий ООН, о выходе США из ядерной сделки и о военных действиях Штатов в Сирии, Ираке и Югославии.

«Именно об этом и сказал Сергей Лавров, произнеся «в США просто записано, что международное право – это дело десятое, и они так к нему и относятся». А вот про Конституцию США он ничего не говорил, про нее сказали Вы. Зачем-то», – заявила Захарова.

Официальный представитель МИД поблагодарила Венедиктова за то, что он обратил внимание на несоответствия американских конституции и реальности.