Минченко считает, что первым вице-премьером станет Андрей Белоусов

Политолог и политтехнолог Евгений Минченко предположил, что должность первого заместителя председателя правительства займет помощник президент России по экономике Андрей Белоусов. Эксперт считает, что новый глава правительства Михаил Мишустин будет собирать команду из тех, с кем раньше работал. Минченко также сделал и другое предположение, касательно нового состава нового кабинета министров.

«Кабинет министров РФ – это не совокупность разных личностей – это единое целое. Я считаю, что новое правительство в значительной степени будет чисто техническое», – заявил политолог.

Он добавил, что в новом правительстве будет создаваться баланс между различными группами влияния.

Свои предположения о новом составе кабинета министров высказали и депутаты Госдумы. Некоторые из них дали прогноз о грядущих назначениях.

«На должность вице-премьера с большой вероятностью будет назначен губернатор Калининградской области Антон Алиханов», – уверил журналистов портала «iReactor» депутат Дмитрий Ионин.

Член партии «Справедливая Россия» Михаил Емельянов отметил, что повышение до вице-премьера заслужил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Депутат Евгений Москвичев не стал давать точных прогнозов, но выразил уверенность, что Минтранспорта продолжит эффективную работу.

«В транспорте все будет на пять», – заявил он корреспондентам информагентства.

Правительство России подало в отставку после ежегодного послания президента Владимира Путина к Федеральному собранию. Глава государства утвердил отставку кабинета министров, но попросил их продолжить выполнение обязанностей до определения новых глав ведомств. Премьер-министром по предложению президента был назначен глава ФНС Михаил Мишустин. Его кандидатуру одобрили 385 (85,1%) депутатов Госдумы.