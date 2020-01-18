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11:37   18 Января 2020
Россия

Россиянин спас утопающего француза, бросившись в ледяную Сену

Россиянин спас утопающего француза, бросившись в ледяную Сену

Житель Самарской области Иван Спичкин осенью 2019 года спас человека во Франции, где находился вместе с семьей по работе. Об этом в субботу, 18 января, сообщает «Комсомольская правда». 

Случай произошел 13 октября. Иван вместе со своей семьей приехали в Париж по работе и поселились в доме около Сены. Супруга Спичкина — Марина — вспоминает, что в тот день муж ее разбудил в пять утра. 

«Что у нас есть надувное в доме, там человек тонет!» — кричал он.

Женщина подумала, что муж очень устал на работе и бредит. Однако все-таки начала метаться по дому и протянула супругу детские нарукавники. Он схватил их и выскочил на улицу, где увидел, что над водой в Сене виднеется голова человека.

Пока Иван вытаскивал утопающего, к месту событий приплыли лодки, полицейские. Случайный прохожий по имени Александр, который хорошо знал язык, помог объясниться с полицией. 

Супруга Ивана заявила, что поступок ее мужа достоин восхищения, поэтому она решила рассказать об этом. Сам мужчина считает, что поступил абсолютно правильно. Местная полиция вручила россиянину благодарность за спасенную жизнь.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #париж #общество #спасение утопающего

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