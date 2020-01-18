Онищенко призвал не окунать в прорубь младенцев и незакаленных детей

Депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко в беседе с «Царьградом» дал советы правильного купания в Крещение и рассказал, кому стоит воздержаться от процедуры.

От купания в проруби лучше отказаться тем, кто недавно перенес заболевания или имеет медицинские противопоказания. Кроме того, депутат посоветовал купаться только в специально отведенных местах: в проруби должны быть деревянные ступеньки и неподалеку должны дежурить медики.

«Все-таки это достаточно серьезный процесс для организма, особенно для неподготовленных людей. Поэтому, кто собирается окунаться в Иордань, а я советую это сделать, надо сначала посоветоваться с врачом», – поясняет Онищенко.

Доктор медицинских наук призвал не окунать в ледяную воду младенцев и незакаленных детей. Если ребенок подготовленный, можно окунать с ранних лет, считает Онищенко.

Считается, что в Крещенскую ночь вода становится лечебной. Депутат посоветовал не копаться в энциклопедиях, а просто поверить в это.

«Сама внутренняя вера в то, что это есть – она хорошо мобилизирует ваши физические возможности пройти через эту процедуру», – посоветовал он.

После процедуры врач советует выпить горячий чай с медом или травяную настойку и не пить алкоголь. Также Онищенко посоветовал после купания растереться полотенцем. По его словам это «просто физиологически полезная вещь для практически здорового человека».

Ранее сообщалось, что из-за теплой погоды и высокого уровня воды в водоемах не удалось обустроить проруби для крещенского купания в некоторых регионах Северо-Западного федерального округа и пришлось существенно сократить их количество.