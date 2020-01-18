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11:06   18 Января 2020
Россия

Чуйченко и Голодец не войдут в состав нового правительства

Чуйченко и Голодец не войдут в состав нового правительства

Вице-премьеры Константин Чучейко и Ольга Голодец не войдут в состав нового кабинета министров. Об этом в субботу, 18 января, сообщает РБК, ссылаясь на источник. 

Обязанности зампредседателя кабмина по вопросам культуры, спорта и туризма могут распределить между другими вице-премьерами. Пока за них отвечает Ольга Голодец. 

РИА Новости, ссылаясь на РБК, пишет, что в правительстве якобы подтвердили информацию, согласно которой Андрей Белоусов, исполняющий обязанности помощника президента, заменит Антона Силуанова на посту первого вице-премьера. 

Что касается исполняющей обязанности заместителя председателя Татьяны Голиковой, ее должность останется прежней. Согласно предварительным данным, Голикова займется вопросами социальной политики, которые были ранее озвучены российским лидером Владимиром Путиным в послании Федеральному Собранию.

Ранее стало известно, что правительство Дмитрия Медведева ушло в отставку в полном составе. Новым премьер-министром стал бывший глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин. Сейчас главой ведомства назначен Данила Егоров. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #общество #голодец

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