Оппозиция не может вывести людей на улицы из-за одобрения россиянами изменений в Конституцию

Российская оппозиция не способна спровоцировать людей на протесты на фоне анонсированных изменений в Конституции из-за отсутствия указаний от кураторов, осознания бесцельности подобного мероприятия, а также неподходящего времени года для протестной активности. Единственная доступная возможность для них сейчас – это использование собственных соцсетей в неудачных попытках дискредитировать возможных кандидатов на посты в правительстве РФ.

Российским президентом во время Послания Федеральному собранию были анонсированы изменения в главный документ страны – Конституцию РФ. Основатель «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК, признан иноагентом) Алексей Навальный, ранее призывавший внести изменения в основной закон, теперь сменил тактику и решил вовсе «не бороться» за Конституцию.

Что касается разнообразных предлагаемых акций "в защиту Конституции". Конституция РФ - омерзительна. В ней заложен механизм узурпации власти. По этой конституции у нас всё отняли - от выборов до пенсий - и дальше хотят отнимать. Не надо её защищать. — Alexey Navalny (@navalny) January 17, 2020

Скорее всего, причина смены позиции ютубера кроется в его непонимании, что делать дальше. Решение о проведении конституционной реформы было озвучено совсем неожиданно. Российские либералы не успели получить новые методички и тезисы от западных кураторов. Потому позиция постоянно меняется. Кроме того, Навальный на данный момент отдыхает в Таиланде, а, следовательно, меньше всего задумывается о какой-либо протестной активности, ограничиваясь постами в социальных сетях.

Что изменится

Более серьезная причина кроется в позитивности самих поправок, которые будут внесены в Конституцию. Президентом было предложено закрепить в документе некоторые социальные гарантии, минимальный размер оплаты труда и индексацию пенсий. Что касается требований к представителям власти, то предлагается запретить государственным служащим иметь иностранное гражданство и вид на жительство в другой стране. Кроме того, изменения касаются кандидатов в президенты, которые обязаны будут проживать в России последние 25 лет, чтобы иметь возможность избираться на пост главы государства.

Все предложенные изменения в Конституцию РФ были в целом восприняты положительно, что подтверждает опрос ВЦИОМ. Согласно данным социологов, 73% россиян положительно отнеслись к озвученным президентом во время Послания Федеральному собранию изменениям. Для принятия поправок в документ до 1 мая 2020 года будет проведено всенародное голосование, при котором учтут мнение каждого россиянина.

Оппозиция противоречит сама себе

Алексей Навальный в 2017 году выступал за внесение поправок в Конституцию и обещал сделать это, если станет президентом. Обозначил основатель ФБК и поправки, которые он бы внес.

После оглашения Послания президентом Навальный, очевидно, опустил руки и заявил, что «защищать Конституцию не надо».

Однако, «независимый депутат» Тимирязевского района Москвы Юлия Галямина бессилие блогера не разделяет, поэтому призвала неравнодушных выйти на митинг против поправок в Конституцию. Против изменений о МРОТ и индексации пенсий. Таким образом, малоизвестная Галямина стала единственной, кто призвал москвичей к протестной деятельности.

В том случае, если бы оппозиционеры все же попытались организовать митинги, данные мероприятия отличались немногочисленностью ввиду прошлых «заслуг» соратников Навального – это грозило бы новыми арестами и новыми уголовными делами из-за незаконности митингов, поскольку проводить санкционированные мероприятия у оппозиции привычки нет. Однако уличные акции в ближайшее время вряд ли состоятся. Погода не располагает к уличным собраниям из-за низкой температуры, осадков и сильного ветра. Да и как организовывать народные волнения без методичек? Единственное, что остается российским оппозиционерам – писать гневные посты в Twitter и ждать потепления, но до тех пор поправки в Конституцию РФ уже будут приняты.