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11:27   18 Января 2020
Весь мир

Пентагон признал отставание США в области гиперзвукового вооружения

Пентагон признал отставание США в области гиперзвукового вооружения

США не смогли ускорить создание гиперзвукового оружия и другие военные разработки, признали в Пентагоне. Генерал ВС США Джон Хайтен заявил о серьезной конкуренции Соединенных Штатов с «соперниками» в сфере гиперзвуковых вооружений, хотя десять лет назад страна лидировала в этой области.

«У нас существовали две программы <…> — HTV-1 и HTV-2 под эгидой DARPA. Они не сработали. Что мы сделали после того, как они потерпели провал? Мы начали многолетние исследования этих провалов, а затем закрыли программы. Ускоряются не таким образом!», — заявил во время выступления в Пентагоне зампред Комитета начальников штабов ВС США Хайтен, цитирует ТАСС.

Аналогичные проблемы страна имеет и в космической программе, сообщил генерал. Неудачные космические запуски останавливают прогресс США на годы — такое время необходимо государству, чтобы «оправиться». Хайтен уверен, что Штатам нужно срочно принять меры, чтобы продвигаться быстрее в оборонном секторе.

О существенном отставании страны от России и Китая в начале декабря говорил министр обороны США Марк Эспер, отмечая, что Штаты выступили «в роли догоняющего» в области гиперзвукового вооружения. Позже заместитель министра, Эллен Лорд, уверяла журналистов в активизации деятельности и «существенном прогрессе» США по гиперзвуковым оружейным разработкам.

Пентагон признал отставание США в области гиперзвукового вооружения

Напомним, 10 января министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал об успешных учениях Черноморского и Северного флотов, во время которых использовались гиперзвуковые ракеты.

«В ходе учений выполнены пуски крылатых ракет «Калибр» и гиперзвуковой аэробаллистической ракеты «Кинжал», — сообщал министр обороны РФ.

27 декабря Шойгу сообщил президенту Владимиру Путину о постановке на вооружение отечественного гиперзвукового ракетного комплекса «Авангард». Глава РФ представил «Авангард» в марте 2018 года в послании Федеральному собранию, отметив, что скорость этих ракет более 20 махов.

Пентагон признал отставание США в области гиперзвукового вооружения

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Автор: Тимофей Булочкин
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