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10:32   18 Января 2020
Россия

Глава ПФР рассказал, как увеличатся пенсии к 2022 году

Глава ПФР рассказал, как увеличатся пенсии к 2022 году

Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов рассказал, как к 2022 году увеличится пенсия. Интервью с его участием опубликовала «Российская газета» в субботу, 18 января. 

Как сообщил Дроздов, средний размер выплат вырастет до 18 290 рублей и обгонит показатель прошлого года на 18,26 процента. Согласно прогнозу Минэкономразвития, рост пенсий в реально выражении составит 2,5 процента, 3 процента, 2 процента и 1,3 процента соответственно с 2019 по 2022 годы. 

«Если инфляция будет ниже прогнозных цифр, то рост пенсий в реальном выражении будет еще выше», — подчеркнул Дроздов.

Глава ПФР при этом уточнил, что после индексации на 6,6 процента пенсии в среднем выросли на тысячу рублей, однако сумму не зависит от общего размера выплаты. Он подчеркнул, что средний размер прибавки рассчитывается для средней по стране пенсии — 15 466 рублей. 

Пенсия с 80-летнего возраста автоматически увеличивается еще и на размер фиксированной выплаты, напомнил Дроздов.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #пенсия #общество #пенсионный фонд #дроздов

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