Политолог Михеев объяснил несостоявшуюся «отставку» премьера Украины дилетантством власти

Премьер-министр Украины Алексея Гончарук подал в отставку, но Верховная Рада отклонила прошение. Политолог Сергей Михеев считает несостоявшуюся отставку Гончарука последствием борьбы олигархических кланов на Украине за власть.

Ранее в сеть попала компрометирующая запись, на которой человек с голосом, очень похожим на Гончарука, усомнился в экономической образованности президента Украины Владимира Зеленского, а также признался в собственной некомпетентности в этой сфере. Михеев считает, что Гончарук стал жертвой борьбы за влияние на Зеленского.

«Насколько я понимаю, просто он пал жертвой вот этой самой борьбы. Потому что компромат там, видимо, можно найти на кого угодно. Раз его подслушивали, раз писали, так сказать, какие-то записи, значит, планировали как-то это использовать в дальнейшем», — рассказал Михеев «Царь Граду».

По мнению политолога, этот инцидент показал, что представители украинской власти совсем не стали «европейцами или новыми людьми», как они сами себя позиционируют.

«Как оно всё было, так и осталось. Борьба олигархических кланов за влияние на ситуацию. Это первое. А второе — ну, если честно, просто непрофессионализм большинства людей, которых Зеленский привёл с собой. То есть для избирательной кампании всех его роликов достаточно. А для того чтобы государством управлять и правительством, в общем, этого маловато», — подчеркнул Михеев.

20 мая 2019 года Зеленский стал президентом Украины. По его словам, люди не доверяли правительству, поэтому 21 мая 2019 года Зеленский распустил действующую Верховную Раду Украины и назначил внеочередные парламентские выборы. 21 июля состоялись внеочередные парламентские выборы. Партия Зеленского «Слуга народа» набрала 43,16 процента голосов и получила 124 места. 29 августа Верховная рада Украины IX созыва одобрила кандидатуру Алексея Гончарука на пост премьер-министра и утвердила новый состав правительства. Рада также утвердила по представлению Владимира Зеленского министром иностранных дел Вадима Пристайко, министром обороны Андрея Загороднюка, генпрокурором Руслана Рябошапку, главой СБУ Ивана Баканова.