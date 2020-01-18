Решения, которые будут приняты на конференции по Ливии в Берлине, должны быть закреплены решением Совета Безопасности. Об этом в субботу, 18 января, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

Небензя подчеркнул, как и все международное сообщество, Россия ожидает, что ливийская конференция пошлет четкий, ясный и выполнимый сигнал о необходимости сесть за стол переговоров и достичь политического решения, который примут стороны конфликта.

«Мы рассчитываем также, что решения, которые будут приняты в Берлине, будут обсуждены Советом Безопасности, и Совет Безопасности своим решением закрепит эту ливийскую конференцию”, — сказал он.

8 января президент РФ Владимир Путин вместе с турецким коллегой Тайипом Реджепом Эрдоганом призвали стороны конфликта в Ливии прекратить режим огня, начиная с полуночи 12 января. Благодаря инициативе Путина, 13 января в Москве также прошли переговоры по мирному урегулированию в Ливии.