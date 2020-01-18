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10:25   18 Января 2020
Россия

Постпред РФ при ООН ждет политического прогресса от ливийской конференции

Постпред РФ при ООН ждет политического прогресса от ливийской конференции

Решения, которые будут приняты на конференции по Ливии в Берлине, должны быть закреплены решением Совета Безопасности. Об этом в субботу, 18 января, заявил постпред России при ООН Василий Небензя. 

Небензя подчеркнул, как и все международное сообщество, Россия ожидает, что ливийская конференция пошлет четкий, ясный и выполнимый сигнал о необходимости сесть за стол переговоров и достичь политического решения, который примут стороны конфликта. 

«Мы рассчитываем также, что решения, которые будут приняты в Берлине, будут обсуждены Советом Безопасности, и Совет Безопасности своим решением закрепит эту ливийскую конференцию”, — сказал он.

8 января президент РФ Владимир Путин вместе с турецким коллегой Тайипом Реджепом Эрдоганом призвали стороны конфликта в Ливии прекратить режим огня, начиная с полуночи 12 января. Благодаря инициативе Путина, 13 января в Москве также прошли переговоры по мирному урегулированию в Ливии.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #путин #политика #ливия #общество

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