Пушков заявил, что перестановки в кабмине РФ вряд ли изменят отношения с США

Внешняя политика России не изменится после перестановок в российском правительстве. Так член Совета Федерации РФ Алексей Пушков ответил на сделанное ранее заявление госсекретаря США Майка Помпео.

«В этом смысле американская сторона может рассчитывать на полный паритет», – написал Пушков в своем Twitter.

Ранее американский госсекретарь заявил, что отношения РФ и США не поменяются после перемен в кабинете министров РФ, но отметил, что правительство США будет следить за развитием событий.

15 января бывший премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил о полной отставке правительства. Президент России Владимир Путин назначил Медведева заместителем председателя Совета Безопасности РФ. Новым премьером стал бывший глава ФНС Михаил Мишустин.