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9:50   18 Января 2020
Россия

Проект амнистии к юбилею Победы изучают в администрации Кремля

Проект амнистии к юбилею Победы изучают в администрации Кремля

Глава СПЧ Валерий Фадеев заявил, что в Кремле рассматривается проект амнистии по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, предложенный президентским Советом по правам человека. Об этом стало известно в субботу, 18 января.

Ранее Фадеев заявил, что было бы правильно объявить в РФ амнистию в честь 75-летия Победы. На эту тему был подготовлен специальный доклад, зачитанный на встрече с президентом Владимиром Путиным в декабре прошлого года.

«Есть документ, подготовленный коллегами, он направлен в соответствующее управление администрации», — сообщил Фадеев.

Он добавил, что члены СПЧ обрисовали в документе видение, какой может быть амнистия. Фадеев также отметил, что над документом работают, он обсуждается в профильном управлении администрации. 

Депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Иванов в начале недели внес в нижнюю палату парламента проект постановления об амнистии для некоторых категорий осужденных в связи с 75-летием Победы. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #кремль #политика #общество #амнистия #фадеев

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