Российских социологов подвергли психологической пытке в Триполи, инсценировав их казнь

Похищенных в Ливии социологов Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максима Шугалея и Самера Суэйфани боевики подвергли жестокой психологической пытке, инсценировав их казнь. Об этом рассказал член Общественной палаты РФ, глава ФЗНЦ Александр Малькевич, который в свою очередь узнал об истязаниях от супруги ливийского общественника Мухаммеда Треки, которого полгода назад бандиты также поместили в тюрьму за попытку помочь россиянам.

Как сообщает Малькевич, Шугалея, Суэйфани и Треки вывезли из тюрьмы, надели мешки на голову, поставили на колени, приставили к горлу ножи и водили тупой стороной, как бы «отрезая голову», как в фильмах. К тому же стреляли поверх голов.

Напомним, двое граждан России – социологи ФЗНЦ – были похищены в мае 2019 года в Триполи, где находились легально и проводили социологические исследования. Россиян поместили в неофициальную тюрьму «Митига», которая контролируется сотрудничающей с Правительством национального согласия группировкой RADA. Вскоре в «Митигу» поместили и Треки.

«Казнь» провели 13 января, когда в Москве проходили переговоры по ливийскому урегулированию. На них присутствовал и глава ПНС Файез Саррадж. По информации Малькевича, изначально Саррадж планировал сделать жест доброй воли и вернуть пленных. Однако этому воспротивились бандиты, с которыми он работает.

«Все произошедшее еще раз подтверждает, что правительство ПНС – это некая вывеска бандитского режима, и этой ширмой они прикрываются. На самом же деле там одни убийцы и террористы», - пишет Малькевич.

Глава ФЗНЦ доложит о пытках россиян на 43-й Сессии Совета по правам человека ООН. Также он планирует озвучить это на международной конференции по Ливии в Берлине 19 января.

По словам Малькевича, Саррадж во время приезда в Москву должен был совершить жест доброй воли и передать российской стороне пленных, однако не сделал этого. При этом, по информации ФЗНЦ, планы вернуть российских социологов на родину у Сарраджа действительно были, но осуществить их помешали бандиты, с которыми Саррадж сотрудничает.

Глава ФЗНЦ добавил также, что он как раз собирается отправиться в Берлин, где 19 января пройдет Международная конференция по Ливии, и попытается заявить там о пытках российских граждан в Ливии. Также Малькевич намерен поднять данный вопрос на 43-й Сессии Совета по правам человека в ООН.