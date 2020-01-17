Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Россия перенимает опыт США, вводя поправки в Конституцию о главенстве закона РФ

Россия перенимает опыт США, вводя поправки в Конституцию о главенстве закона РФ

 Диетолог рассказала как правильно готовить красное мясо

Диетолог рассказала как правильно готовить красное мясо
Зеленский не уволил премьер-министра Украины из-за компрометирующей записи

Зеленский не уволил премьер-министра Украины из-за компрометирующей записи

 Евродепутат от Латвии раскритиковал аэропорт за сообщения на русском языке

Евродепутат от Латвии раскритиковал аэропорт за сообщения на русском языке
Депутат ГД Морозов назвал знаком уважения письмо Хафтара Путину

Депутат ГД Морозов назвал знаком уважения письмо Хафтара Путину

 Террористы в Сирии нарушают перемирие, атакуя позиции правительственных войск

Террористы в Сирии нарушают перемирие, атакуя позиции правительственных войск
Россия перенимает опыт США, вводя поправки в Конституцию о главенстве закона РФ

Россия перенимает опыт США, вводя поправки в Конституцию о главенстве закона РФ

 Диетолог рассказала как правильно готовить красное мясо

Диетолог рассказала как правильно готовить красное мясо
Зеленский не уволил премьер-министра Украины из-за компрометирующей записи

Зеленский не уволил премьер-министра Украины из-за компрометирующей записи

 Евродепутат от Латвии раскритиковал аэропорт за сообщения на русском языке

Евродепутат от Латвии раскритиковал аэропорт за сообщения на русском языке
Депутат ГД Морозов назвал знаком уважения письмо Хафтара Путину

Депутат ГД Морозов назвал знаком уважения письмо Хафтара Путину

 Террористы в Сирии нарушают перемирие, атакуя позиции правительственных войск

Террористы в Сирии нарушают перемирие, атакуя позиции правительственных войск
22:54   17 Января 2020
Весь мир

Депутат ГД Морозов назвал знаком уважения письмо Хафтара Путину

Депутат ГД Морозов назвал знаком уважения письмо Хафтара Путину

Депутат Госдумы Антон Морозов убежден, что благодарственное письмо командующего ЛНА Халифы Хафтара к лидеру России Владимиру Путину демонстрирует значительные усилия России в урегулировании ситуации.

Командующий Ливийской национальной армией, фельдмаршал Халифа Хафтар 16 января направил письмо Владимиру Путину, где поблагодарил главу России за инициативу в мирном разрешении ливийского кризиса и отметил, что готов продолжить переговоры в Москве, если будет принято соответствующее решение.

Напомним, что враждующие ЛНА во главе с Халифой Хафтаром и так называемое Правительство национального согласия впервые встретились за столом переговоров в Москве 13 января. Это произошло после того, как стороны объявили перемирие по предложению Владимира Путина, которое поддержал президент Турции Реджеп Эрдоган. Следующий этап переговоров пройдет в Берлине 19 января, где состоится международная конференция по Ливии с участием многих стран.

Издание «ПолитЭксперт» побеседовало о последних событиях с депутатом Госдумы Антоном Морозовым, он убежден, что Россия показывает себя наиболее активно в содействии мирному урегулированию конфликтов по всему миру.

«Тот хаос, который стал результатом политики вмешательства американцев и западной коалиции, царит много лет и грозит гуманитарной катастрофой. Поэтому весь мир нацелен на то, чтобы мирно урегулировать этот процесс, но при этом Россия в этом процессе самая активная, поэтому Хафтар решил поблагодарить Владимира Путина. Он уважительно относится к России и российскому руководству», — пояснил депутат

Подводя итог своим размышлениям, он подчеркнул, что ЛНА и ПНС крайне сложны. В таком случае, по его мнению, задачей дипломатии является поиск компромиссов.

 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Лев Собакин
#россия #ливия

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...