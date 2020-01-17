Депутат ГД Морозов назвал знаком уважения письмо Хафтара Путину

Депутат Госдумы Антон Морозов убежден, что благодарственное письмо командующего ЛНА Халифы Хафтара к лидеру России Владимиру Путину демонстрирует значительные усилия России в урегулировании ситуации.

Командующий Ливийской национальной армией, фельдмаршал Халифа Хафтар 16 января направил письмо Владимиру Путину, где поблагодарил главу России за инициативу в мирном разрешении ливийского кризиса и отметил, что готов продолжить переговоры в Москве, если будет принято соответствующее решение.

Напомним, что враждующие ЛНА во главе с Халифой Хафтаром и так называемое Правительство национального согласия впервые встретились за столом переговоров в Москве 13 января. Это произошло после того, как стороны объявили перемирие по предложению Владимира Путина, которое поддержал президент Турции Реджеп Эрдоган. Следующий этап переговоров пройдет в Берлине 19 января, где состоится международная конференция по Ливии с участием многих стран.

Издание «ПолитЭксперт» побеседовало о последних событиях с депутатом Госдумы Антоном Морозовым, он убежден, что Россия показывает себя наиболее активно в содействии мирному урегулированию конфликтов по всему миру.

«Тот хаос, который стал результатом политики вмешательства американцев и западной коалиции, царит много лет и грозит гуманитарной катастрофой. Поэтому весь мир нацелен на то, чтобы мирно урегулировать этот процесс, но при этом Россия в этом процессе самая активная, поэтому Хафтар решил поблагодарить Владимира Путина. Он уважительно относится к России и российскому руководству», — пояснил депутат

Подводя итог своим размышлениям, он подчеркнул, что ЛНА и ПНС крайне сложны. В таком случае, по его мнению, задачей дипломатии является поиск компромиссов.