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21:48   17 Января 2020
Ближнее зарубежье

Зеленский не уволил премьер-министра Украины из-за компрометирующей записи

Зеленский не уволил премьер-министра Украины из-за компрометирующей записи

Президент Украины Владимир Зеленский не подписал прошение об увольнении премьер-министра страны Алексея Гончарука, сообщает телеканал 112.ua.

«Я получил от вас заявление сегодня об увольнении и, в связи с последними конфликтными ситуациями, или со скандалами, как угодно, скажем так, с очень неприятной ситуацией <…> Я решил дать вам шанс и шанс вашему правительству, если вы решите некоторые моменты, которые сегодня очень важны и очень волнуют наше общество», — сказал Зеленский на встрече с Гончаруком.

Зеленский настаивает на необходимости найти «слабые звенья в правительстве и заменить их», однако против отставки всего кабинета, так как не хочет раскачивать страну экономически и политически.

По законам Украины, вопрос об отставке премьер-министра решает верховная рада, куда Зеленский должен был передать заявление. Ранее в партии Зеленского "Слуга народа" заявили, что поддержат отставку премьер-министра, если ее одобрит сам президент.

Ранее в сети появилась аудиозапись, на которой человек, с очень похожим на Гончарука голосом, признается, что слабо разбирается в экономике и критикует Зеленского за его понимание экономических процессов, после чего Гончарук подал в отставку.

 

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Автор: Алина Бранцевич
#украина #зеленский

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