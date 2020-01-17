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 Террористы в Сирии нарушают перемирие, атакуя позиции правительственных войск

Террористы в Сирии нарушают перемирие, атакуя позиции правительственных войск
22:11   17 Января 2020
Весь мир

Террористы в Сирии нарушают перемирие, атакуя позиции правительственных войск

Террористы в Сирии нарушают перемирие, атакуя позиции правительственных войск

Боевики из МИдлибской зоны деэскалации продолжают регулярно нарушать действующий в Сирии режим прекращения огня. Накануне вечером они предприняли попытку наступления на позиции правительственных сил.

Как сообщает в пятницу спецкор Федерального агентства новостей (ФАН), террористы вечером 16 января пошли в наступление сразу на шести направлениях.

Около 230 боевиков на 27 пикапах с крупнокалиберными пулеметами, выдвинувшись из населенных пунктов Аль-Гадфра и Телль-Меннис, попытались прорвать оборону сирийской армии в направлении населенного пункта Джарджаназ. После того, как атаки были отражены, террористы продолжили наносить по позициям правительственных войск ракетные и артиллерийские удары.

При этом порядка 300 боевиков на 33 пикапах, выдвинувшись из населенных пунктов Дейр-аль-Гарби и Хербет-Бабулин, атаковали позиции сирийской армии в Ат-Таха, и смогли вклиниться в оборонительные порядки САА. После того, как к атакованным позициям были подтянуты резервы, сирийская армия остановила продвижение террористов, однако и те пустили в дело бронетехнику. Боестолкновения на этом участке продолжаются до сих пор.

Также в четверг вечером террористы попытались прорваться в город Хан-Шейхун с северо-западного направления, атаковав правительственные силы со стороны села Мука. А на юго-востоке провинции Идлиб ранним утром в пятницу террористы из населенного пункта Аль-Карасси, что к юго-западу от Алеппо, атаковали правительственные силы у селения Кудехи, население которого превышает пять тысяч человек. Атаку боевиков поддерживали танки и артиллерия, благодаря чему из удалось прорвать оборону сирийской армии, однако затем наступление террористов было остановлено.

Террористы в Сирии нарушают перемирие, атакуя позиции правительственных войск

Также террористы нанесли ракетные удары по жилым кварталам на западе Алеппо, в результате чего семеро мирных жителей были убиты, и 18 человек пострадали. Помимо этого, боевики вели огонь по позициям правительственных войск в горах провинции Латакия, около населенного пункта Кабана. То есть речь идет о целенаправленном срыве командованием радикальных формирований режима прекращения огня, который был введен в Сирии по результатам российско-турецких договоренностей, с целью дестабилизировать ситуацию.

Ответственность за деэскалацию конфликта несет террористическая группировка «Хайят Тахрир Аш-Шам», численность которой в Идлибе составляет как минимум 20 тысяч боевиков, не считая иностранных наемников. Главари радикалов, провоцируя обострение конфликта в Идлибе, очевидно рассчитывают на то, что Запад в очередной раз вмешается и не позволит правительственным силам окончательно разделаться с гнездом террористов в провинции Идлиб.

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Автор: Александр Люблинский
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