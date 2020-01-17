Перенджиев отметил, что в РФ все стороны ливийского кризиса получили гарантии безопасности

России удалось разработать такой сценарий разрешения ливийского конфликта, при котором все стороны получили гарантии безопасности. Такое мнение выразил военный эксперт Александр Перенджиев в беседе с ФБА «Экономика Сегодня».

13 января в Москве прошли переговоры по Ливии, в которых приняли участие представители Турции и России, а также впервые удалось усадить за стол переговоров противоборствующие стороны ливийского конфликта – главу так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файеза Сарраджа и командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифу Хафтара.

«Как известно, следующий раунд переговоров по Ливии планировалось провести в Берлине, где этот диалог идет безо всякого успеха уже достаточно давно. Немецким модераторам так и не удалось добиться присутствия на площадке ни Сарраджа, ни Хафтара, а беседы на уровне делегаций были пустыми. А после первого же раунда в Москве демонстрируется, что российская площадка куда более эффективна и пользуется доверием», – обратил внимание член экспертного совета ООО «Офицеры России».

Перенджиев отметил, что Путину за считанные дни удалось просчитать максимально выгодный сценарий событий для каждой из сторон.

«Очевидно, что больше ни одна страна мира на такое не способна», – уверен эксперт.

По мнению Перенджиева, письмо с благодарностью Путину от Хафтара показало, кому арабские страны готовы доверить мир.