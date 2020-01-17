Политолог Корнилов отметил, что только у РФ получились результативные переговоры по Ливии
Российский лидер Владимир Путин 16 января получил письмо от командующего Ливийской национальной армией (ЛНА), фельдмаршала Халифы Хафтара благодарственное письмо, выражающее готовность военного при необходимости продолжить переговоры в Москве.
Переговоры между конфликтующими ЛНА и так называемым Правительством национального согласия прошли в Москве 13 января. На встрече помимо Халифы Хафтара и главы так называемого ПНС Файеза Сарраджа присутствовали посредники от России и Турции.
«Благодарю Вас и выражаю полную поддержку российской инициативе по проведению мирных переговоров в Москве, которые должны привести к миру в Ливии. Подтверждаю, что мы готовы принять Ваше приглашение посетить Российскую Федерацию для продолжения начатого диалога», — сказано в послании.
Издание «ПолитРоссия» побеседовало с политологом, писателем и публицистом Владимиром Корниловым, который отметил, что действия России и в частности усилия ее президента Владимира Путина превратили Москву в универсальное место, где возможно эффективно обсуждать урегулирование ливийского кризиса. Именно это, по мнению эксперта, стало причиной готовности Хафитара продолжать диалог в российской столице.
«Мы знаем, что Россия играет более активную роль в этом регионе. Благодаря российскому руководству уже была проведена далеко не одна встреча по ливийскому урегулированию. Думаю, что для Хафтара теперь принципиально проведение встречи именно в Москве. Площадки можно найти где угодно, но он знает, что только на московской площадке можно собрать представителей различных сторон», — высказал свою позицию политолог.
Благодаря инициативе Владимира Путина и лидера Турции Рержепа Эрдогана в полночь 12 января в Ливии был объявлен режим прекращения огня, главы стран призвали враждующие стороны к переговорам. Затем 13 января по предложению Путина в Москве прошли переговоры по мирному урегулированию конфликта в Ливии.