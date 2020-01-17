Президент общества дружбы и делового сотрудничества с арабским странами Вячеслав Матузов убежден, что Россия создала благоприятную почву для разрешения кризиса в Ливии.

17 января командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) направил президенту РФ Владимиру Путину письмо, в котором поблагодарил российского лидера за содействие миру в Ливии и принял приглашение приехать в Москву для продолжения диалога по Ливии. Матузов обратил внимание, что Хафтар стремится к диалогу именно с Путиным по урегулированию конфликта.

«Мы видим, что накануне международной конференции по Ливии один из главных действующих лиц (Хафтар – ред.) хочет проконсультироваться с российским руководством не в рамках большой встречи, а в рамках двухстороннего диалога. Это показывает, что Россия сыграет большую и позитивную роль внутри ливийского урегулирования», – рассказал Матузов «Народным новостям».

Он добавил, что Хафтар представляет одну из сторон конфликта, поэтому диалог с ним очень важен для перемирия. Матузов отметил роль предстоящей 19 января конференции в Берлине и оценил ее предполагаемый исход.

«Главный тезис в том, чтобы не допускать никакого военного иностранного вмешательства. Наши интересы в Ливии не в нефти и газе, а именно в опасности возникновения нового очага международного терроризма. Мы ранее сделали полезную работу для дальнейшего урегулирования ситуации в Ливии, когда созвали в Москве основные стороны конфликта в Ливии», – рассказал Матузов.

По инициативе России в Ливии с 12 января действует режим прекращения огня. 13 января в Москве прошли переговоры, где стороны закрепили режим тишины на бессрочной основе. В берлинской конференции по Ливии 19 января примут участие представители России, США, Турции, Египта, ЕС, ООН и других стран, а также глава ПНС Саррадж и командующий ЛНА Хафтар.