Политолог Елисеева считает РФ гарантом суверенитета стран Ближнего Востока и Африки

Сейчас Россия является на только гарантом, но и посредником в переговорах между разными странами и выполняет большую миссию, по мнению политолога и общественного деятеля Наталии Елисеевой.

Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА), фельдмаршал халифа Хафтар накануне направил президенту России Владимиру Путину письмо, где выразил благодарность политику за результаты, достигнутые в ходе мирных переговоров и урегулирования ливийского кризиса без военных действий и заверил, что примет участие в переговорах, если будет принято решение продолжить их в Москве.

«Благодарю Вас и выражаю полную поддержку российской инициативе по проведению мирных переговоров в Москве, которые должны привести к миру в Ливии. Подтверждаю, что мы готовы принять Ваше приглашение посетить Российскую Федерацию для продолжения начатого диалога», — гласит текст письма.

Издание «НьюИнформ» обсудило сложившуюся ситуацию в политологом и общественным деятелем Наталией Елисеевой, которая в подчеркнула, что сегодня Российская Федерация выступает в роли не только гаранта, но и посредника в переговорах между разными странами. Именно это способствует тому, что многие важные решения принимают при прямом участии Москвы, убеждена она.

«Россия не только стала гарантом, но и посредником в переговорах между различными странами, и посредником при принятии решений. Это очень большая миссия, которая возложена на Российскую Федерацию. Россия не хочет войны, Россия не занимается разграблением ресурсов других государств, например, как США это делают в Сирии и во многих других странах. РФ выступает в роли защитника в регионе», — объяснила Елисеева.

Эксперт также добавила, что Ближний Восток «находится в огне» из-за действий Соединенных Штатов, а с появлением в регионе России, отметила она, постепенно устанавливается мир. Политолог обратила особое внимание на то, что именно поэтому к России обращаются ха помощью и благодарят ее за то, что она делает.

Елисеева прокомментировала и роль западных стран, которым, по ее словам, не удастся создать образ миротворцев. Дело в том, пояснила она, что американская сторона воспринимала Ближний Восток как обычный полигон.

«Зарабатывали здесь деньги благодаря разграблению нефти», — заявила она.

Напомним, что первые переговоры между конфликтующими в ЛНА и так называемым Правительством национального согласия прошли в Москве 13 января. На встрече помимо глав враждующих сторон Халифы Хафтара и Файеза Сарраджа присутствовала турецкая делегация, которую возглавил министр иностранных дел страны Мевлюта Чевушоглу. Участники ливийского конфликта отличаются особым упорством, поэтому поспособствовать их примирению дело не простое. Однако российскому лидеру все же удалось сдвинуть дело с мертвой точки в отличие представителей Запада и Берлинской конференции, которая является мероприятием и серии тех, что проводятся уже давно практически безрезультатно.